先前港星周星馳遭舊愛于文鳳一狀告上法院欲追討2.5億元的佣金，天價的金額在當時引發軒然大波，周星馳更是親自出庭。周星馳和于文鳳兩人交往13年，期間于文鳳的身分除了是女友，更是「投資顧問」，雙方曾口頭協議分紅為10%；2012年兩人分手時，于文鳳便開始追討高達2.5億的佣金。

于文鳳聲稱兩人相戀期間，曾就周星馳作出的多個物業及股票投資，並指周星馳承諾給她10%分紅，故多年來一直追討此筆款項；周星馳則強調由於兩人當時是戀人關係，有關「佣金」一說是甜蜜情話，並強調此為饋贈，無法律效力外，更直言于文鳳當年收2萬(港元)月薪出於自願，自己並沒有強迫她。

這場打了將近快10年的世紀官司，終於有了結果。于文鳳向周星馳追討佣金一案，經高等法院法官裁定于文鳳一方敗訴，不僅駁回其上訴申請，于文鳳還須支付全部訟費。

而周星馳代表律師也表示，周星馳作為此案被告，一直以來都處於被動的角色，當事人(周星馳)希望經過此次判決之後，整件事就此畫上句號。此次雙方律師費至少花費1800萬港元，再加上事前的資料準備等等，總費用相當可觀。

(中時新聞網)