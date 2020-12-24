染疫紐西蘭籍機師足跡曝光後，23日再傳出更新、更完整版本，隨即在網路瘋傳。儘管防疫指揮中心嚴正要求「無論真假、不准傳播」，甚至揚言請出政風調查，民眾仍議論紛紛。台大醫師黃立民認為，疫調足跡外流，很可能是防疫團隊意見不合，「指揮中心應正視這個問題。」

「能掌握的足跡，就不會公布」，在指揮中心定調後，發言人莊人祥強調，網路上流傳的足跡若為真，有違反《傳染病防治法》疑慮；若為假，就是散布假消息，呼籲民眾千萬別以身試法。

不過一份比已公布疫調更完整的新版足跡曝光，連台北市議員也憂心指揮中心「選擇性公布」；畢竟部分被曝光的店家都自行展開消毒，證明消息不是空穴來風。外界推測，防疫團隊裡是不是有人看不下去，覺得指揮中心太保守，才會把新足跡公開。

台北市副市長黃珊珊被問及此事，表示市府會盡力協助議員，並站在議員這邊。根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，之所以會有新足跡外流，可能是防疫團隊出現意見不同的狀況，「有人覺得只公布3個地點不夠，盼指揮中心正視這個問題」。畢竟如果連自己人都有意見，給出來的資訊恐怕說服不了社會大眾。

(中時新聞網)