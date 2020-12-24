變種新冠病毒株和疫苗

亞利桑那大學（University of Arizona）生物學家沃洛比（Michael Worobey）看過10萬種以上的新冠病毒株，可是看到來自英國的新變種時，注意到事情有些不同。

據CNN新聞網23日報導，他說，在整個疫情大流行期間，這是第一種令他看了之後大為吃驚的新冠變種病毒。衛生官員淡化了新冠疫苗對英國變種病毒無效的可能性，但沃洛比和其他科學家認為，新變種可能比疫苗略勝一籌。

沃洛比說，這是第一種他看了之後，認為有迫切問題的病毒。而西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的疫苗與傳染病副教授貝德福（Trevor Bedford）說，他也在密切關注這英國變種病毒株。

大規模臨床測試顯示，輝瑞（Pfizer）/BioNTech和莫德納（Moderna）的新冠疫苗有效率約為95%。然而，這些臨床測試是在英國變種新冠病毒開始爆發性蔓延前所做的。貝德福說，他認為這些疫苗對英國變種病毒株不會沒用，但效用多少可能降低。他指出，疫苗效用可能會從95%降為約80%或85%，但不會太戲劇化。

(中時新聞網)