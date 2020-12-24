阿提托康波躺在地上看著裁判吹他進攻犯規。(美聯社)

WOW - Jayson Tatum with 0.4 left on the clock! pic.twitter.com/jwRbzFdBC6 — Chris Grenham (@chrisgrenham) December 24, 2020

眼看著身為地主的塞爾提克，就快被上季東區龍頭公鹿逆轉擊敗，可惜塔圖不肯答應！靠著塔圖最後0.4秒的幸運打板逆轉三分球，加上「字母哥」阿提托康波最後關頭第2罰意外落空，塞爾提克24日以122比121不可思議絕殺了公鹿。

儘管打完前3節，公鹿落居84比101大幅落後，阿提托康波卻在末節大發神威，隻手帶領公鹿逐漸縮小落後差距，甚至靠著從鵜鶘換來的主控哈勒戴最後1分10秒的三分球，反以120比119超前地主塞爾提克，可惜接下來仍看塔圖表演。

公鹿雖有兩次擴大領先機會，迪文森佐先遭傑夫提格火鍋，米德頓中距離也沒進，結果塔圖面對阿提托康波防守，竟然三分出手打板命中，僅留0.4秒給公鹿進攻，儘管阿提托康波最後擁有兩罰機會，他卻第2罰落空，也讓公鹿遺憾吞敗。

塔圖最後攻下30分，外加7籃板、2助攻，傑倫布朗也替塞爾提克貢獻33分、5籃板及4助攻，傑夫格林替補拿下19分；阿提托康波雖有35分、13籃板，卻錯失全場最關鍵的罰球，米德頓也拿27分、14籃板及8助攻，哈勒戴25分。

(中時 )