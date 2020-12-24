民進黨立委何志偉昨（23）日傳出身體不適，有頭暈、喉嚨腫的症狀，因選區在確診紐籍機師（案765）活動範圍，為保險起見所以主動到醫院篩檢。何志偉今表示，檢驗結果是陰性，目前不需在家隔離，會戴好口罩回立院參與投票。對此，台北市議員羅智強相信何志偉不是裝病，但防疫優先，民進黨已鐵了心要護航萊豬，不差這一票。

何志偉在臉書表示，昨日接受快篩後一直在家休息，喝了熱湯、泡了個熱水澡，感覺有精神多了，今早身體狀況恢復良好，也查詢相關規定，確認自己並不需要繼續在家隔離，並向總召柯建銘回報，強調「我會戴好口罩回立院參與投票，不會錯過這個盡責的機會」。

何志偉篩檢結果為陰性，今出席立院投票表決萊豬行政命令。（圖／立院直播畫面／中時新聞網）

不過，昨何志偉身體不適消息傳出後，被認為是要迴避萊豬表決。羅智強則透過臉書關心，要他好好養病，早日康復，相信何志偉不是裝病，認為在防疫的緊要關頭，何志偉有這樣的警覺心應該給予肯定。

對於何志偉稱會抱病投票，羅智強則難以認同，即便篩檢結果出來是陰性，照陳時中過去一再強調的，也可能是偽陰性，既然何志偉懷疑自己可能染疫，負責任的作法是用更嚴格的自我管理，多觀察幾天，不該貿然出席投票，陷整個立法院於防疫破洞的危險。

羅智強喊話何志偉，這和投票是不是投萊豬無關，萬事莫如防疫優先，護航萊豬，絕對不會比防疫更重要，而民進黨也有責任去勸何志偉，不要出席投票，且民進黨已經鐵了心要護航萊豬強度關山，少了何志偉這一張票，萊豬一樣可以闖關，民進黨實在不應該為了面子，拿防疫開玩笑。

(中時新聞網)