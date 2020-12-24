北市跨年將至，觀傳局表示，當日將於舞台區圍設管制區域進行總量管制，並設置3處管制點、最多24個入口供進出，民眾須戴口罩、量體溫並完成實聯制才能入場。

台北市副市長黃珊珊、觀傳局長劉奕霆、衛生局長黃世傑、資訊局長呂新科今天舉行記者會說明跨年晚會防疫措施，黃珊珊表示，目前無法確認總量管制人數與管制區域，會密切觀察未來5天疫情變化，隨時機動調整，甚至改線上直播，「做最好的準備、最壞的打算」。

觀傳局說明，31日跨年晚會當天將於市府前舞台區圍設管制範圍，於松高路、松壽路及市議會前的1號道路分別設置3處管制點，管制點視場地條件設置最多24個出入口供進出，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩，並透過台北通APP、myCode或持身分證掃描，做好實聯制後才能入場。

資訊局表示，最鼓勵民眾註冊台北通APP完成實聯制，註冊方法有二，第一種是手機驗證，輸入姓名、身分證字號、出生年月日即可取得QRcode，第二種則是上傳身分證，需要1到2天時間通過驗證後取得QRcode，晚會現場出示QRcode讓工作人員掃描即可入場。

呂新科強調，台北通APP會加強資安防護，實聯制蒐集的個資將在雲端資料庫保存28天，若無疫調需求就會依法銷毀。

劉奕霆補充，管制點周圍會設服務站點，民眾可先到服務站諮詢如何註冊，就可以快速進場，進場時會蓋手章，民眾若有飲食需求，可先出場後再憑手章進場，除了至少24個出入口之外，也會另外設置只出不進的出口。

(中央社)