蔡政府明年元旦開放萊豬進口，在野黨等要求萊豬禁用萊劑肉品與產製品等條例入法，但遭民進黨立院黨團今天表決以多數優勢否決。藥師林士峰今天直言，將來萊豬若真進入校園，只靠現行《學校衛生法》規範讓業者用主管機關認證的「在地」優良農業產品，但「難保有廠商業者不會為了賺價差，而偷混萊豬給孩童吃」。

立法院今天決戰萊豬進口議題，上午討論完《食安法》與《學校衛生法》修正條文後，下午民進黨也靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的9道行政命令，全部准予備查，豬肉的萊劑殘值新制，，確定將來台灣，將於明年1月1日起施行。

萊豬禁進校園被擋下 藥師爆：民進黨有一個大漏洞。(圖/翻攝自 臉書)

對於阻擋萊豬進校園法案《學校衛生法》被民進黨團擋下，藥師林士峰今天(24日)在臉書發文感嘆，目前「動物用藥殘留量、食品添加物、農藥」都是穩定狀態，現在政府開放萊豬進口在即，不少民眾恐懼自己的小孩在校誤食萊豬，自然會希望校園禁用進口「萊豬」。但如果只靠現行《學校衛生法》，優先採用中央農業主管機關認證的「在地」優良農業產品，而不是禁止使用外國萊豬，難保可能有業者為了價差，而讓外國萊豬進入孩童的營養午餐當中。

他並指出，現行《食品衛生管理法》針對動物用藥殘留量規定共有488筆，食品添加物也有793筆列管，農藥相關規範更多達7374筆，假設民進黨今天要《學校衛生法》針對「特定一項」的容許殘留量入法，但前述所列加起來總共有8655筆，難道要一一入法嗎？

曾幾何時，台灣變成ㄧ個壁壘分明的國家，去年，柯文哲曾說，三黨不過半，台灣重開機。 無奈的，最後一黨獨大 ... 由藥師林士峰發佈於 2020年12月24日 星期四

(中時新聞網)