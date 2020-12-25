美國耶魯大學癌症研究中心的專家，在研究826例罹患第3期大腸癌的患者後發現；相較於不吃堅果的患者，每週攝取1盎司堅果(約2把的量)的患者，大腸癌治癒的機率成長57%，而「無病存活率」(Disease-free survival, DFS)也提高達46%。

耶魯大學癌症研究中心，針對826起罹患第三期大腸癌的患者進行長達6年的追蹤研究。通常，大腸癌進入第三期，癌細胞已向全身擴散，而這826名患者都接受手術與化療的療程。

結果發現，相較於不吃堅果的患者，每週食用2把堅果的患者痊癒的機率提高57%。同樣地，這些人的「無病存活率」，也奇妙地提升46%。無病存活率是指患者接受癌症完整治癒後，到疾病再次復發時經歷的時間。

目前醫學已證實，胰島素抗阻(insulin resistance)愈高，大腸癌治癒的機率就愈低。堅果之所以加持患者戰勝癌症，正是因為降低患者胰島素抗阻的程度，從而減低血液中的血糖量。

研究人員傅格斯(Charles Fuchs)解釋，吃堅果的人可能因此減少多餘的碳水化合物攝取，而減少胰島素抗阻的發生。很多人擔心吃堅果會變胖，但「我們的研究以及整個學界文獻卻發現，常吃堅果的人往往更瘦」。

研究主持人法德陸 (Temidayo Fadelu) 表示，這項研究凸顯飲食與生活習慣對大腸癌治療的重要性。堅果的好處已為人所知，現在吃堅果該與多運動、少吃糖一樣廣為宣傳。

這項研究由國際樹生堅果委員會營養研究與教育基金(International Tree Nut Council Nutrition Research & Education Foundation)，以及國家癌症研究所共同資助，所有成果已發表於《臨床腫瘤學期刊》上。

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文章來源：Bowel cancer patients should eat nuts! Eating walnuts, almonds or cashews each week boosts survival (but it must be this exact portion size)

(中時新聞網)

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