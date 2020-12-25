沒胃口當心是胃癌警訊。72歲苗小姐去年突然胃口下降，以為是感冒後遺症，拖了3個月就醫竟是胃癌末期。醫師呼籲，食慾不振、吞嚥困難、消化不良逾2週沒好轉應就醫。

早在30年前，胃癌發生率從10大癌症第5名下降至第9名，發生率降幅超過4成，但根據衛生福利部統計，全台每年新確診的胃癌患者約有4000人，其中6成已是晚期。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅今天接受媒體訪問時表示，胃癌的早期症狀和胃炎、消化性潰瘍或腸胃功能障礙十分類似，包括食慾不振、吞嚥困難、消化不良等，一般人容易輕忽，加上台灣人比較沒有照胃鏡的習慣，導致發現時通常都比較晚。

趙毅指出，這些年因大腸癌、乳癌等癌症患者增加，讓胃癌患者看似大幅減少，但綜觀2011至2017年，胃癌患者從3900多人略降至3700人，死亡人數卻從2300多人略升至2400多人，平均每天有6.5人死於胃癌，他認為確診晚、可用藥物少是主要原因。

趙毅說，台灣有長達20年沒有引進新的胃癌藥物，只能以舊式化療藥物作為第一、二線治療，除此之外無藥可用，晚期胃癌患者5年存活率幾乎不到10%，近幾年雖然有部分新藥拿到許可證，但新藥大多較貴，只要沒有健保給付，可能只有不到15%患者願接受治療，所幸近年健保陸續給付胃癌藥物，12月起也首度給付胃癌口服化療藥作為第三線治療藥物，讓晚期癌友有更多治療選擇。

北榮腫瘤免疫治療中心主任陳明晃指出，很多患者在接受針劑化療時，可能出現厭食、噁心、腹瀉、體力虛弱、手足症候群、皮疹、心悸、胸悶、肝功能異常、白血球或血小板下降等副作用，影響後線治療意願，但有研究發現，若因針劑化療失敗改用口服化療藥物，不僅可有效控制疾病不惡化，還能維持良好日常體能表現和活動度超過4個月，保有較好的生活品質。

趙毅認為，要降低胃癌死亡率，及早篩檢相當重要，呼籲政府將比照日、韓將胃鏡納入癌症篩檢，民眾若有食慾不振、吞嚥困難、消化不良等症狀超過2週沒好轉，就應立即就醫。

此外，台灣癌症基金會執行長賴基銘也呼籲，胃癌與飲食習慣、胃幽門螺旋桿菌密切相關，民眾平時應減少攝取醃製、煎炸、燒烤和煙燻類食物，遵循「高纖、低脂、天天蔬果彩虹579」的原則，同時避免感染幽門螺旋桿菌，就能降低罹患胃癌的風險。

(中央社)