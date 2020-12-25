火箭「大鬍子」哈登(James Harden)鬧得球團雞飛狗跳，只為了想要轉隊。他最想去的球隊是籃網，然而以現在的狀況來看，ESPN球評凱勒曼(Max Kellerman)認為哈登還是不要去了，免得「拖累」籃網。

凱勒曼說：「籃網的杜蘭特(Kevin Durant)看來回復到了8成，他們有非常好的綠葉球員以及無私的進攻傳導，兩個主將配合無間。我認為哈登會讓籃網變糟，我不會想買他來干擾彼此的化學效應，大家都看過，哈登有時候會獨自運球很長的時間。」

哈登有可能會讓任何球隊變弱？另一個主持人史密斯( Stephen A. Smith)厲聲抗議，他認為哈登5年之內不會衰退，當比賽被迫慢下來，哈登的單打能力是突圍保證。不過凱勒曼仍堅稱，籃網像是利佛特(Caris LeVert)這樣的球員也有突圍能力，要拿半支球隊去換哈登實在划不來。甚至其他球隊也沒出高價爭取哈登。

史密斯呼籲大家不要急著攻擊哈登，他過去是個鐵人與模範球員，不像其他球星那樣搞輪休。然而外界砲轟哈登最近的表現極度缺乏專業精神，沒戴口罩上脫衣舞吧，在練球時與隊友爭吵，還被質疑身材變形，估計他休季期間胖了15磅(約6.8公斤)。史密斯對此也坦承：「哈登真的很想跑，休士頓你們有麻煩了。」

(中時新聞網)