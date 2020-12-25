美股料將在下周以2位數的漲幅結束2020年，但在下周四封關後，隨著這一波牛市進入2021年，雖然仍有望進一步走高，但挺升的力道可能放緩。

1月是華爾街傳統上所謂定下今年基調的月份，即「1月漲則全年漲，1月跌全年跌」。在新冠肺炎疫情擴散導致經濟放緩，以及喬治亞州將於1月5日舉行參議員的第二輪選舉下，今年1月行情可能備受挑戰。

拜登將於1月20日宣誓就任美國總統，也將是明年初的關注焦點。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，這是一個正處於年終「自動駕駛」的市場，每4年中就有3年，市場會出現年終的「聖誕行情」，但他將關注1月前5天的交易，以尋找市場在2021年會如何表現的跡象。他表示，如果1月前5天市場走高，那麼歷史顯示標普500指數當年上漲82%，反之則平均漲幅為12.5%。

部分策略師預期明年初會回落，但市場普遍看好美股在2021年將全年收高。市場平均預測標普500指數到2021年底將站上4,056點。

Stovall表示，市場已經變得有點貴，而且出現泡沫的跡象。與2000年的平均16.7倍相比，標普500指數成分股12個月預期本益比已經高出41%。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示：「我並不認為1月的頭幾天，必定能為直到年底前的市場定出方向。如果股票反彈，那更多是實力的象徵，但如果出現波折，我也不會絕望放棄」。

喬治亞州參議員第二輪選舉將成為市場密切關注的焦點，無論最後結果如何，都可能引發市場反應。如果民主黨意外贏得這兩個席次，則參議院席次將由共和黨和民主黨平均分配，這表示副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）就任後，可以在關鍵表決上行使其投出決勝票（tie-breaking vote）的權利。

部分策略師表示，如果民主黨獲勝，市場可能出現拋售，因為投資人擔心民主黨將擁有足夠票數通過拜登主張的加稅政策。但另一方面，若共和黨獲勝，讓投資人鬆了一口氣，美股則可能走高。

分析師Stovall表示，如果投資人著眼於民主黨力推的擴大基礎建設與激勵計畫的前景，市場可能因民主黨獲勝而走高。

另有分析師表示，如果川普總統決定否決或不簽署法案，國會通過的9000億美元財政激勵方案前景不明，可能令市場感到擔憂。

在今年即將進入最後一周之際，標普500指數在2020年上漲約15% ，但是與3月的谷底相比已大漲約65%。截到過去這一周，這波牛市已經歷時9個月。

(時報資訊)