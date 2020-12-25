確診新冠肺炎的紐西蘭機師足跡遭爆曾出現在台北捷運，外界質疑中央不願公布。台北市長柯文哲25日表示，這沒有對錯，每個人有自己的執政邏輯，現在中央說可控制就不公布、不可控制才公布，「問題是可控制跟不可控制到底誰來決定」，對他來講就乾脆全部公開透明，但就好像治療要選哪種方式，「我尊重、也不批評。」

案765的紐籍機師疫調不誠實，隱瞞足跡，在警方追蹤下才清查出足跡，但又遭爆機師不僅去過指揮中心所公布的3個地方，甚至還搭北捷。

柯文哲今出席就職6周年活動時指出，這沒有對錯，每個人執政有自己的邏輯，對他來講就乾脆全部公開透明，每次講說若要講1個謊話，要用10個謊話去cover那個謊話，要講100個謊話去cover那10個謊話，後來就被謊話淹沒。

柯表示，他執政風格是公開透明，公開透明看大家怎麼處理，所以有人說北市府都沒祕密，這是每個人的執政風格，現在中央說可控制就不公布、不可控制才公布，「問題是可控制跟不可控制到底誰來決定。」

柯文哲還說，照理說是專業判斷，他老實講，就好像治療要選哪種方式，「我尊重、也不批評」，但他主張公開透明，當然中央有中央決策的邏輯也不要緊，若邏輯是這樣，就是尊重盡量配合，盡能力能消毒的盡量去做。

(中時 )