隨著變種病毒入侵台灣境內，各縣市幾乎都取消跨年活動，改為線上直播，但台北市長柯文哲獨排眾議，堅持舉辦，引發爭議。柯文哲表示有向指揮中心徵詢過，對此衛福部陳時中也親自做出解釋，給出原因，表示有跟副市長黃珊珊交談過2次。

陳時中在今天下午的健保費調漲記者會中被問到北市跨年正常舉辦時，表示自己有在30日晚間與黃珊珊因低溫特報，探視遊民時碰面，當時黃珊珊詢問他「疫情有無特別變化」，他說沒有特別變化。

陳時中表示，社區感染的疑慮的確增高，但沒有證據顯示感染機率增高，因此還是請各縣市自行決定，中央並無強制要求停辦。

陳時中也說，今天早上10點北市府宣布前，在院會又碰到黃珊珊一次，黃珊珊也再度跟他確認疫情有無新變化，自己也表示依舊沒有變化，黃珊珊聽到後表達市府可能照常舉辦跨年晚會的意願，陳時中對此則回「你們好好的評估，看看情形」。陳時中也強調，雖然社區感染疑慮有增加，但台灣的防疫還是能顧好社區這條線。

(中時新聞網)