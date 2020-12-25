俄羅斯籍女星安妮日前推出數位單曲《自由女神》（Statue of Liberty），MV曝光後好評不斷。安妮除參與詞曲創作，也是這支MV的製作人及導演，原本正苦惱男主角人選時，恰巧在公司巧遇男神陳信維，立即認定就是他。

MV的拍攝現場在台北Ce La Vi酒吧，情節敘述安妮與陳信維在夜店相遇，2人演出時完全freestyle，全場即興發揮，許多熱舞的親密互動，剛開始陳信維有點害羞，反而是安妮要他主動，不要擔心，過程中兩人不小心親到嘴，背對鏡頭的安妮已笑場，但陳信維繼續演出，成功完成這段拍攝。

開場安妮需展現全裸身材曲線，僅用床單遮蔽，為在鏡頭前呈現最完美狀態，她在拍攝前積極健身運動，現場未做任何防護，也未清場，她表示本來有點不好意思，但她對自己信心喊話：「我是藝人，一定可以的！」散發出自信美的她，也順利在MV中呈現出最完美的效果。

這次演員也都是由安妮親自挑選，好友、家人熱情參與，平時運動風的妹妹，當天還特地換上性感洋裝辦演調酒師，讓安妮感動地說：「雖然大家都不是專業演員，但每一位的演出都很精采。」

身兼數職的安妮，雖然在現場非常忙碌，但充滿活力，絲毫沒喊一聲累。而現在疫情嚴重，拍攝背景她也特地選在台北101大樓，安妮說：「因疫情關係，很多人沒辦法遠遊，台灣是我的家，我希望藉這支MV，讓全世界知道，台北很漂亮。」

(中時 )