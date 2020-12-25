南韓大勢女團BLACKPINK泰籍成員Lisa，出道時憑著精緻五官與精湛舞技受到大批粉絲的愛戴，IG狂吸4000萬人追蹤，也因此有了「人間芭比」的封號。昨日平安夜，Lisa在個人IG上曬出品牌們送來的耶誕禮物，火辣的好身材也意外曝光。

Lisa雖來自泰國但在南韓演藝圈中人緣極佳的她，在平安夜裡收到不少禮物。她先是在IG上PO出一張在車內的自拍照，與粉絲們分享別人贈送給她的兔子圍巾，但粉絲們卻把焦點集中在Lisa俏皮的表情與逆齡的髮型上，直呼「太可愛了」。

隨後Lisa再曬出與聖誕樹的合照，並感謝廠商所送的禮物，只見她穿著黑色休閒外套及長褲搭配灰色T桖與應景的紅色圍巾全身包緊緊，坐在地上擺出變化各種表情，但沒想到最後一張站起來的照片竟藏有玄機，一抬手便秀出纖細螞蟻腰，電翻一票網友，吸引超過290萬人按讚。

BLACKPINK於10月發行首張正規專輯《THE ALBUM》，並與Netflix合作推出首部紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》後，緊接著推出全球線上演唱會「THE SHOW」令粉絲相當期待。但礙於疫情的影響，讓她們原訂本月27日所舉辦的線上演唱會順延至明年1月31日下午兩點舉行。