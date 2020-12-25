鄭元暢（小綜）官方Youtube頻道半年前開設，每一集嘉賓都讓粉絲相當期待，本週邀請林心如，堪稱是不專業廚房「最有種」嘉賓，原來事前完全沒問做菜的事，只說把酒準備好就好。林心如還自爆，上節目前老公霍建華還警告「不要喝太醉」，一番話笑翻眾人。

林心如表示，自己的拿手菜是煲湯跟紅酒燉牛肉，小綜吐槽「感覺都不太需要廚藝」，一聽到林心如一個下午只做一道菜，再嗆「妳家從頭到尾只吃一道菜喔？」看似火力全開，沒想到下一秒小綜慌張找不到玻璃盆，還口誤把談話性節目說成「談花」性節目，反被林心如吐槽「這是一個『曇花一現』的節目」，讓小綜百口莫辯。

兩人在加熱巧克力時，原以為巧克力已融化，沒想到是旁邊的水跑進去，而秤量黑糖份量時，電子秤還一度沒電，衰事連連得兩人只好「亂弄一通」，硬說是創意料理，做完就給許瑋甯吃，大開好友玩笑。不只如此，本來怕高糖效應，不敢給女兒吃巧克力的林心如，認為做得太辛苦了，想帶回家給女兒吃一小口，小綜建議應該帶給老公吃，林心如笑稱：「要讓老公那麼興奮幹嘛？」鄭元暢之不專業廚房每週五晚上8:30更新。

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(中時 )