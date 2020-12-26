高速公路局表示，經過參考歷年元旦連續假期國道交通狀況，研判本次元旦連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，請民眾多搭乘公共運輸並做好防疫措施，如果一定要開車上路，請多利用國道好走時段，避開壅塞尖峰時段！

高公局表示，經整理，預估元旦連假國道的「好走時段」如下：第一，2021年1月1日及1月2日，南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。第二，2021年1月2日及1月3日，北向返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

高公局說，本次元旦連假首2日(1月1日及1月2日)每日0～12時實施「國5石碇及坪林南向入口封閉措施」，建議往宜蘭方向民眾避開封閉時段改為下午出發，或改走替代道路。

高公局建議，民眾出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

(工商 )