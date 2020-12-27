華盛頓國民隊日前已談妥要從海盜隊交易來重炮手貝爾（Josh Bell），新球季將鎮守一壘大關，這也意味36歲老將、「精神領袖」齊瑪曼（Ryan Zimmerman）可能無法回到母隊。齊瑪曼在國民待了15年，今年因新冠肺炎疫情宣布放棄賽季，球季結束後1年合約也到齊。

國民隊球團總經理瑞佐（Mike Rizzo）表示，新球季雖有了貝爾助陣，但並不排除找回齊瑪曼，他會是一名很好的右打代打者，而且一壘的位置也可以用數人來輪替。齊瑪曼本月間告訴《華盛頓郵報》，他想在2021年返回國民隊，展開個人第16個大聯盟賽季，之前的15個球季他都待在國民隊。

齊瑪曼從2005至20年一直都待在國民隊，扣掉今年缺席，累計打擊率2成79，有270支全壘打、1015分打點，被譽為「精神領袖」。他在2019年世界大賽揮出6轟、打擊率2成57，是國民擊退太空人隊，贏得隊史首冠的功臣之一，但最近兩年因舊傷困擾，出賽場數並不多。

貝爾今年28歲，去年擊出37支全壘打，有137分打點、打擊率2成77，入選國聯明星隊參加明星賽。今年在縮水球季只繳出2成68打擊率、8轟、22打點的成績單，表現明顯下滑，不過國民看好他的長打威力，已談妥用兩名潛力新人，要從海盜隊把他交易過來，貝爾本人也很樂意轉隊。

(中時 )