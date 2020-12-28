萊豬即將於明年元旦開放進口，農委會宣稱已發台灣豬標章可供民眾識別，但近日竟被發現「鬍鬚張」拿了台灣豬標章、卻使用西班牙豬肉，使得台灣豬標章還沒正式上路，就在民眾心中打上一個大大的問號。對此，消基會祕書長徐則鈺直言，該會一向都不相信台灣豬標章的可信度，將繼續抽查市面上的豬肉製品，為消費者把關。

據《聯合新聞網》報導，消基會秘書長徐則鈺在26日受訪時指出，萊豬入台已成定局，消基會未來將會積極為台灣的消費者把關，而在萊豬開放進口初期，若有業者在商品上標示為進口豬肉，銷量一定會有影響，所以預期大部分的產品都會被標記使用國產豬肉，而當市面上所有店家都標示使用國產豬，標章自然就沒有甚麼辨識意義。

徐則鈺指出，初期業者怕挨罰，自然會遵守規定，但時間久了，萊豬議題就會逐漸失去討論，不遵守國產豬規範的不肖廠商恐怕就會在這個時間開始出現。

消基會表示，未來將會持續抽查市面上的豬肉製品，為台灣的消費者做把關。而這次鬍鬚張出現使用進口豬肉，卻仍能申請台灣豬標章，反萊豬聯盟發言人李建誠指出，台灣豬標章機制難以讓民眾安心，不如強制標示萊劑、落實源頭管理比較實際。

(中時新聞網)