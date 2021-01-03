新北市副市長謝政達今（3日）前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（3日）前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（3日）前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（3日）前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。（葉書宏攝）

中央政府自今年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，新北市副市長謝政達今（3日）上午10時許前往中和區賣場視察，至於萊豬真正抵台時間可能落在4月左右，謝政達強調，一旦萊豬進口抵台，大約3月、4月間食安稽查小組則會密集加強檢查。

謝政達今（3日）上午10時許由經發局長何怡明、衛生局長陳潤秋、中和區長賴俊達、新北市議員金瑞龍等陪同，前往中和家樂福視察賣場豬肉品產地標示及供貨銷售情形。

謝政達表示，視察了熟食區及生鮮部門，業者均有標示不含萊克多巴胺，另依據新北市食安自治條例，需標示出產地來源、食材登錄等，業者均符合規定。

針對萊豬進口，最快可能在今年4月才會抵達台灣，謝政達說，依據新北市食安自治條例，就規定業者須到食安平台登錄，分為2階段，第1階段自元旦起，5大業者必須先行登錄，第2階段則是下半年另外4大業者，每個階段都會要求業者盡速登錄，輔導業者盡速完成相關程序。

謝政達也強調，目前已稽查871品項都是合格，輔導400至500家業者努力去做，都是合格的。

(中時 )