蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」 接待監察院長陳菊｜2020.12.28

行政院長蘇貞昌今（28）日出席「監察院109年巡察行政院會議」，針對新冠肺炎疫情、三倍券、萊豬等多項政策進行報告，也肯定總統蔡英文施政。對於萊豬進口，他強調，政府已做好準備，絕對會嚴格把關，確保國人食用安全。

蘇貞昌提到，這些日子和蔡總統有很多機會深談，討論國內外走向，而美豬牛來台，是在解決台美多年來的經貿障礙，展現台灣政府有能力解決問題、有決心要讓台美關係更好，並非用什麼條件交換，政府也有萬全準備，5大措施包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。

蘇貞昌說，自己小時候養過豬，也當過屏東縣長，在口蹄疫時期，近2萬8千多家養豬戶到現在只剩下6、7千家，大批豬農破產血本無歸，包括農委會主委陳吉仲也受到衝擊，他一直到美國讀書回來當教授，為了幫父親還債，可憐到吃點像樣的餐點都沒辦法，現在我們守住了非洲豬瘟，這也是為什麼養豬農對蔡總統開放美豬有信心，就是豬農對自己的豬肉有信心。

蘇貞昌稱，養豬農對蔡總統開放美豬有信心。（資料照／張鎧乙攝）

24年過去了，台灣豬肉又可以出口了，蘇貞昌說，我們要外銷，不能禁止人家來，作生意沒有人這樣的，也強調絕對會讓學校營養午餐都用本國食材，也百分百換約成功。

面對全球疫情嚴峻，台灣人此刻還能正常生活，蘇貞昌說，台灣真的是亂世之中的福地，在蔡總統領導下舉國同心、同舟一命，作出成績讓全世界肯定。

行政上必須洞察先機、結果不可測，蘇貞昌提到去年12月疫情爆發，當時要求大家戴口罩，並視口罩為戰略物資，下令禁止出口，卻被罵狗官、沒有人性，但忍著被罵也要堅持，並利用這段期間快速生產口罩，因此台灣人不但有口罩，還可以幫助其他國家，這是多少人的努力，過程很不簡單。

談到行政上的困難，如同發行三倍券，蘇貞昌表示，當時各界意見不一，認為發現金比較好，經過時間證明，日本每人發10萬日幣，造成銀行存款大大增加，消費萎縮3成，但台灣2300多萬人口，領三倍券比例高達98%，這是全世界絕無僅有，國民參與國家政策比例之高，根據11月最新數據，多行業營業額都創下歷史新高、6年來最好。

(中時新聞網)