「一日之計在於晨」，活力的一天從早餐開始，台灣的早餐選擇相當多樣化。近日，就有網友討論，早餐店要點什麼才能看出老闆的實力呢？文章一出，掀起網友熱烈討論。

該名網友昨（27）日於PTT八卦板發文表示，偶爾會起個大早，挖掘新的早餐店，「要點什麼才能看出老闆的實力呢？是原味蛋餅？還是大冰奶呢？」

文章曝光後，不少網友直指「鮪魚蛋餅」，認為要將鮪魚蛋餅煎得好吃，精髓並非在鮪魚，而是在煎的過程中，如何掌握、控制火侯，讓餅皮吸收鮪魚的油脂後，起鍋不會呈現濕爛的狀態；另外也有人表示，不一定要鮪魚蛋餅，其實蛋餅就很容易看出功夫，因光是捲、切就需要技術。

除此之外，也有不少人點名「大冰奶」，紅茶要煮得好喝並不容易，更表示過去不少民眾喝了早餐店「大冰奶」就不停地跑廁所，因此網友紛紛留言「大冰奶，能不能清腸胃就看這道飲品」、「大冰奶，看喝完肛門會不會大爆射」、「大冰奶喝了會拉肚子的都不及格」、「大冰奶，喝完立刻計時，時間的長短，決定店家的好壞」。

(中時新聞網)