時代變化很快，老師要不斷進修、研習，才能因應教學。中小學教師的教學專業自主成長研習「夢的N次方」，在教育部支持下，今年下半年舉辦8場研習，吸引1萬多人報名，其中7000多人獲得錄取，他們一起研習，提升教學專業。

2015年，被稱為「山中大叔」的南投縣中寮鄉爽文國中老師王政忠，在臉書寫下「我有一個夢！」從偏鄉學校推動教學專長，幫助學生獲得更良好的學習成果。2017年，他的理念進一步擴展到全國各國中小學，更多對教育具有熱情與想法的教師共襄盛舉。

2020「夢的N次方」成果發表會今天舉行，教育部長潘文忠表示，老師參加「夢的N次方」研習，要用自己的假期及時間，但每次活動，當地的交通都大阻塞，這麼多老師自願的熱情前來，讓他看到台灣教育的希望。

夢N計畫主持人、高師大教授方金雅表示，一場又一場的研習，讓人在夢N教師專業成長的園地裡，看到來自全國上千位優秀教師對於精進學習的熱忱。這個活動讓老師之間互相支持、成長，他們的教學之路不孤單，功能很大。明年將舉辦11場的研習，讓更多老師參與。

任教40年的台南市仁德國小教師黃美女說，夢N講師的扶持，讓她學習到許多教學策略與撰寫教學檔案的方法，對於社會科的教學更有信心了，她也覺得她現在的教學比以前豐富多了。

教育部表示，夢N是新課綱推動落地實踐的重要養分，支持夢N繼續向前，支持更多教師專業成長，就像夢N主題曲一樣：「莫望初衷，我們有一個夢，夢中有你有我一起走，陪著孩子實現一個夢。」

(中時 )