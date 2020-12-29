內政部長徐國勇26日在警政署長陳家欽陪同下，與中華民國警察之友總會理事長郭台強，及最高顧問葉國一等人，前往高雄市警察局慰勉員警辛勞，對於六龜分局偵破林姓竊嫌偷取南台灣及花東地區18間宮廟，頒發慰勉金，特表嘉勉。林嫌已遭聲押獲准。

徐國勇表示，目前高雄市整體治安狀況平穩，除了市區街頭暴力零容忍之外，偏遠地區宮廟香油錢竊案雖然金額不大，但宮廟多為地方信仰中心，一旦發生竊案對於當地治安觀感，並不亞於重大案件；林嫌連續偷竊香油錢總金額約十餘萬元，高雄警方並不因案小而輕忽並能積極偵破，對於高雄市警察局長劉柏良領導的治安團隊深表肯定。

在防疫工作方面，徐國勇指出，配合疫情中心入境追蹤，警政署將違反居家隔離案件比照重大刑案，迅速找到違反對象防止疫情擴散，有助於內政部提高防疫成效，維護民眾健康及安全。

劉柏良感謝徐國勇、陳家欽等人慰勉，並頒發慰勉金激勵士氣，除轉達全體同仁對於市府跨年各項活動全力以赴，並持續做好來年高雄市治安、交通維護與為民服務工作。

(中時 )