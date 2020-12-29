藝人小薰（黃瀞怡）15年前從《我愛黑澀會》出道，近幾年將演藝重心轉往戲劇圈，發展得相當不錯。但她昨（28日）缺席新戲《大債時代》首映會，原來吃了堅果塔引發食物中毒，又痛又吐無法下床。
小薰在instagram表示，27日晚間回家探望爸爸，吃了一個堅果塔，想不到身體出現食物中毒的反應，「左眼餘光閃爍，緊接著右腦太陽穴刺痛來襲，開始痛不停，痛到吐，吐完會冷，只能忍痛逼自己睡」結果一早醒來準備出門，眼前忽然天旋地轉，暈到沒辦法離開床，只好在家休養，不克出席記者會。看完醫生後，小薰又要到山上拍電影。
雖然生病很不舒服，小薰還是掛念著工作，對於自己的缺席感到抱歉，並把記者會的照片P上自己展現誠意，對劇中老公張書豪喊話：「戲裡無緣，戲外也無緣，怎麼會這樣。還好有P圖可以幫我們合體！」張書豪也轉發這則動態，祝福小薰早日康復。
小薰在《大債時代》飾演家庭主婦，劇情設定她須面對丈夫離世、遺留債務和獨立撫養兩個孩子等變故，幾乎每場都要痛哭流涕，雖然不容易，但自己對於情境式哭戲，掌握上更加收放自如。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。