●孩子內心焦慮，往往說不出口，但表現於外在行為是求救：「幫幫我！我想要擺脫痛苦！」

焦慮是很常見的情緒，說來就來，無法控制，更不能說停就停。焦慮不只表現在一處，可能同時有不同狀況。

壓制、懲罰和責罵無法解決焦慮，只是硬逼孩子壓抑情緒，但是焦慮的「源頭」沒有好好處理，孩子將一輩子受影響，失去自信，人際、學習與生活受挫。

本書針對從幼兒到青少年的常見焦慮狀況，協助大人先冷靜自己，同時提出具體、周全的方法，陪伴孩子舒緩當下的緊繃，進而學會當焦慮來襲時，更有能力跳脫情緒困境，出聲呼救。

【深呼吸，以靜心傾聽取代怒氣責罵，讓我們成為孩子生命中最重要的安定力量。】

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◎與焦慮和平共處的五個重要提醒：

●我們不能期待孩子遇到問題時，自己主動開口說出來。父母、老師在陪伴孩子的過程中，都要非常細膩地去瞭解孩子。

●你注意到了嗎？當我們說話速度變得很急、很快時，孩子的情緒也會隨之變得躁動。

●焦慮行為只是一種表象，就像警訊一樣在告訴我們：孩子現在有狀況了！孩子現在需要協助！不要只看到行為表象，而忽略了在這表象底下，孩子要傳達給我們的訊息。

●每個人的特質不盡相同，這是我們需要尊重，也必須瞭解的。我們不能以大人的立場、版本，一概認為「孩子就應該是如此」。不強迫孩子一定得如何，而是讓孩子練習「覺察」與「判斷」。

●讓孩子知道大人有焦慮的困擾，不是羞恥、見不得人的。當孩子發現大人願意敞開來談自己內在的焦慮，也是在告訴孩子，「情緒」是可以討論的，更是必須瞭解的。

【精彩書摘】

「媽媽，姊姊好噁心哦！她把手指頭放到嘴巴裡面，都是口水。叫她不要碰我的玩具，噁心死了。」弟弟話一說完，立刻將他的玩具抽了回來。

「彤彤，你在幹麼？都已經那麼大了。你把手指頭放在嘴巴裡做什麼？我跟你講了多少次，老是講不聽。」媽媽邊說，邊把彤彤的手從嘴裡拉了出來，朝她的手背拍下去。

「都幾年級了，還這樣，真是的！就不會在弟弟面前做好榜樣嗎？」

彤彤兩個眼珠子直盯著媽媽，也不開口，只是雙手用力拉扯著皺皺的褲子。

「彤彤，我警告你哦，我跟你講了多少遍，你再給我啃指甲看看。手那麼髒，細菌那麼多，跟你講了多少次。手放進嘴巴能看嗎？下次再被我看到，你就完蛋了。」

然而，不管媽媽怎麼念、怎麼罵，講了一次又一次，孩子啃手指甲的畫面仍然一而再、再而三地，在不同的「頻道」上演。她會一邊看手機的YouTube影片，一邊咬著手；一邊寫數學評量，一邊咬著手……媽媽發現，彤彤連對著窗外發呆時，也在咬手。

「到底怎麼搞的？放鬆的時候會啃手指甲；專心做事情時會啃手指甲；沒事做的時候，也在啃手指甲。簡直在找我麻煩嘛！」媽媽感到不以為然，同時也不解，「這孩子幹麼動不動就咬手？難道是口慾期未滿足嗎？」這實在超出媽媽能理解的範圍。

要說彤彤不懂咬手這行為不好嗎？也不盡然，她聰明得很，不可能連這種最基本的道理也不懂。

只是，媽媽實在無法忍受，已經上小學了，還老是講不聽，又不是小baby，真是難看。

好幾次忍不住直接用手打了幾下，啪～啪～啪，但就像拍打蚊子一樣，消滅了一隻，沒多久又來一隻。在那之後有短短的幾天，咬手行為暫時沒有出現。但你也知道的，沒多久，問題又來了。

「講不聽，講不聽，講不聽！為什麼老是講不聽？」媽媽實在是不想再念了。

怎麼講都沒用，媽媽實在不知該如何是好。難道，自己真的得被逼著採取更激烈的手段嗎？

(本文摘自《覺察孩子的焦慮危機》/寶瓶文化)

【作者簡介】

王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家、《國語日報》專欄作家。

於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過2000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業，曾擔任振興復健醫學中心復健醫學部臨床心理師、中華民國過動兒協會諮商師及國軍八○二總醫院精神科臨床心理師，並曾於實踐大學家庭研究與兒童發展學系、經國管理暨健康學院幼兒保育系擔任兼任講師。

合作經歷，包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣校園系統（輔導諮商及特教服務）、臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、幸夫愛兒園、中華民國發展遲緩兒童基金會、社團法人台灣赤子心過動症協會、財團法人赤子心教育基金會及伊甸社會福利基金會等，提供心理專業服務。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破四百萬！

著有《化解孩子的「對立反抗」》，為博客來親子教養類年度暢銷書。

其他著作包括《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。

【王意中部落格】http://blog.xuite.net/atozwyc/blog

【王意中的301個過動兒教養祕訣網路讀書會】https://www.facebook.com/301ADHD

《覺察孩子的焦慮危機》/寶瓶文化

(中時新聞網)