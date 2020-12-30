台灣民意基金會昨(29)日公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束。對此，前立委陳學聖指出，該民調顯示蔡英文的滿意度正在逐步下滑，而且有回不去的趨勢，預期未來「死亡交叉」一旦發生，蔡英文的聲勢將一去不復返。

陳學聖今日在臉書上提到，雖然總統府發言人出來反駁「蜜月期已過」的說法，但從這段時間以來各家民調的結果，可以看出小英的滿意度正逐步下滑，而且有回不去的趨勢。就以昨天台灣民意調查基金會公佈的最新結果，小英滿意度已來到歷史新低點52.8%，而且連續四個月在5成來回，未來若再出狀況，就更有下探4成的可能。

陳學聖指出，同時民調也呈現，對小英不滿意的人持續攀高，來到歷史新高點。雖然看起來仍差16個百分點左右，但「對我們長年看選舉民調的人來說，這中間實際上只差8%」，只要小英滿意度再下降8%，一來一往，就來到死亡交叉點，而且通常一出現，就真的很難再回去。

這段期間以來，國際上的氛圍對民進黨都相當有利。陳學聖表示，近來歷經美國大選，反中氛圍高漲，對台釋出大量利多，台灣又疫情有守住，可是小英滿意和不滿意就雙雙來到歷史新點，「就可知道民意現在到底在想什麼了。」

(中時新聞網)