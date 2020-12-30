美國總統川普距明年1月20日卸任僅剩三周，先前外界盛傳川普訪台消息，機會眼看愈來愈低。港媒評論便直言，這些揣測與傳言，莫非都是「狼來了」？ 至於川普訪台可能性極低的原因，評論指出，關鍵在於美國內政千瘡百孔、疫情嚴峻與不願踩破中國大陸最後底線。

香港媒體《中評社》今日評論指出，美國歷史上不乏總統突然出訪，震撼世界的例子，比如1972年時任美國總統的尼克森，應時任中國大陸國務院總理周恩來的邀請，赴北京、杭州和上海訪問，這是美國總統史上首次訪問中國大陸；同樣的，若川普在卸任前訪台，同樣會震撼全世界，但造成的結果卻恐與當年尼克森訪華天差地遠，甚至會埋下極大風險。

評論分析，川普訪台可能性極低，這能從三個關鍵看出：第一，川普在位時日不多，在政權交接與內政千瘡百孔進逼下，沒有餘裕讓他出訪；第二，美國新冠肺炎疫情嚴峻，川普本人又曾染疫，身邊家人與幕僚亦不乏染疫者，出訪外國須審慎評估；第三，川普訪台意味與中國大陸撕破臉，美國目前還不至於走到踐踏大陸底線、完全拋棄「一中政策」這一步。

此外，評論除了諷刺川普訪台消息是「狼來了」，也引用美國雜誌《國家利益》（The National Interest）觀點稱，川普無論卸任前獲卸任後，訪台的可能性都極低，可操作性也有障礙；但若川普有意再戰2024年總統大選，訪台也並非百分之百不可能。

(中時新聞網)