行政院長蘇貞昌對各縣市食安自治條例不同調一事表示，「食安絕對要全國同步，才不會亂了套」；農委會公文回覆民間團體指出，國外輸入的豬牛等相關製品若含動物偽禁藥品，不得作為飼料使用。國民黨前立委孫大千批評行政院「政府卸責，累死全民」，讓台灣人吃台灣豬都不吃的東西，這樣的政府真的不怕遭到天譴嗎？

孫大千今早在臉書發文，批評明起開放萊豬的把關措施，痛批連行政院自己的步調都亂七八糟，還講什麼「全國同步」？這真是標準的「政府卸責，累死全民」。如果標示可自己寫、自己下載，那麼農委會推出的台灣豬標章是來耍大家的嗎？

他質疑，行政院與其要求「大家都要標示產品是什麼」，為什麼不從進口時就標示是否含有萊劑呢？行政院既然連標示萊劑都不敢，還講什麼「政府還是會逐批檢查、嚴格把關、標示清楚」，請問是要檢查什麼？把關什麼？標示什麼？從頭到尾都在擺爛放水，還要特別到海關去看逐批檢查，這不是作秀嗎？搞不好再震怒一下，再上演一下震怒政治學？

孫大千怒批，讓台灣人吃台灣豬都不吃的東西，這樣的政府真的不怕遭到天譴嗎？

(中時 )