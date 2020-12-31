迎接新年第一個連續假期，台中市政府與逢甲觀光夜市管理委員會合作，31日起舉行為期4天的「喜『逢』新年 逢甲美食優惠活動」，民眾只要至逢甲夜市拍照打卡，向工作人員出示手機證明，即可領取面額30元的飲食類攤商消費抵用券，限量發放2000張，歡迎民眾一同到逢甲夜市歡慶新年假期。

經發局表示，此次「喜『逢』新年 逢甲美食優惠活動」將由管理委員會工作人員於夜市出入口發送現金抵用券，民眾只要出示手機拍照打卡證明，就可向工作人員領取30元抵用券，憑券即可向夜市所屬飲食類攤商兌換使用，攤商都有貼紙識別，方便民眾辨識，數量有限、換完為止。

經發局說，為配合「2020台中女麗購」，市府將於1月2日於該活動 現場抽出「天天抽」價值3萬元知名品牌美妝保養品1名、「週週抽」10萬元禮金1名；另加碼特別行政區15名於屯區消費發票的幸運兒，可獲得台中市知名飯店住宿券或泡湯券等。

經發局指出，逢甲觀光夜市美名享譽國內外，市府也積極輔導夜市舉行行銷活動，並協助夜市進行設置入口意象燈箱、更新監視系統設備、劃設整齊線、補助煎烤油炸類攤商設置油煙處理設備，協助夜市環境清潔維護等各項軟、硬體建設改善，在市府與逢甲觀光夜市管理委員會共同努力下，逢甲夜市擁有明亮乾淨的五星級廁所、親子友善的哺集乳室及全區監視系統防護網。

經發局強調，今年逢甲觀光夜市參加經濟部優良市集及樂活名攤評核，獲得「四星優良市集」與「典範市集」殊榮，並有獲得4攤4星、18攤3星及10攤2星樂活名攤佳績，成果豐碩；市府仍會與夜市鼎力合作，逐步改善夜市營業環境，鼓勵攤商精益求精、追求成長，讓逢甲觀光夜市更上層樓，歡迎各位一起來體驗。

(中時 )