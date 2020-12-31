台北跨年晚會照辦，引起各界討論，對此，台中大里仁愛醫院家庭醫學科醫師吳承義表示，管制區人數砍半有什麼差別？難道不知道跨年最恐怖的人潮在捷運站和周遭店家嗎？大家真的不用瘋這一年、這一時。

吳承羲在粉專《東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲》上發文分享，台北市宣布跨年晚會續辦，管制區人數從原先的8萬人砍半至4萬人，是有什麼差別？又不是直接砍成8千、8百人或是80人（只留現場工作人員），只要活動一開放，就是會群聚。

吳承義表示，名額減少，只會讓更多想看煙火表演的人，現在就衝去排隊一整天，千萬不要懷疑年輕人與狂熱者的行動力，連改線上直播的場地，都再考慮怎麼拉封鎖線阻止民眾到場觀看了。

吳承義質疑，難道真的不知道，舉辦跨年最恐怖的，其實是前往和離開會場的捷運？以及周邊的店家嗎？最後他也再度呼籲大家，待在家裡休息看直播就好，不用去現場湊熱鬧，「真的。不用瘋這一年、這一時。」

貼文也引起民眾討論，「思考了這麼久，最後還是宣布繼續辦，那只能說想要去參加的朋友，千萬注意保暖以外，要將防疫規範做到最好」、「不管辦不辦自己先決定不要去群聚的地方吧，說實在，群聚也不會只有跨年演唱會而已」。

(中時新聞網)