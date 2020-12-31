基隆市、新北市31日舉辦合作交流會議，雙方達成協議成立「捷運溝通平台」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市、新北市31日舉辦合作交流會議，雙方達成協議成立「捷運溝通平台」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市、新北市31日舉辦合作交流會議，雙方達成協議成立「捷運溝通平台」，未來在交通運輸、觀光發展、產業保育等方面，將一同分享資訊與行政經驗，共同互助合作。

基隆市副市長林永發、新北市副市長吳明機今天各率團隊參與合作交流會議，並協議新增兩案合作協助計畫，分別為「成立捷運溝通平台」與「提升建管便民服務及申辦流程經驗交流」，基市府希望建置業務聯繫窗口交流平台，以利研商未來捷運沿線的發展，以及資訊整合溝通，增進合作效益。

林永發表示，兩市合作交流會議溝通，突破縣市藩籬，未來在交通運輸、建照審核流程或觀光發展、產業保育方面，分享資訊與行政經驗，能彼此協助，帶動兩市永續發展。其中「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬」可行性評估案，已進入期中報告審查階段，將持續與中央了解最新情形，迅速改善汐止、五堵等區域壅塞情形。

林永發說，除了交通合作外，明年1月基隆、新北與北觀處合作，推動產業聯盟觀光圈，邀請民間企業、商家交流，討論未來觀光圈成立方向與規畫，明年也會在世界海洋月，合作舉辦系列活動。至於北五堵國際研發新鎮與保長坑物流產業策略合作，因兩市的產業發展現況及未來轉型核心方向性質相近，未來將加強產業發展布局與交流，促進兩市產業發展與群聚效果。

(中時 )