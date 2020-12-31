跨年搭高鐵出狀況！台灣高鐵桃園新竹間路段，今（31日）下午2點41分發現電車線遭氣球纏繞，為安全營運，高鐵已派員前往現場排除，但因排除過程須雙向斷電，因此導致車次延誤，請旅客見諒。

高鐵表示，桃園新竹路段架空電車線東線，遭大型氣球纏繞，高鐵公司維修人員已趕赴現場排除。經雙向斷電並由維修人員攀上架空電車線，於下午15時43分將氣球排除，雙線15時53分恢復供電，並陸續恢復正常營運。

高鐵指出，由於排除異物時，電車線須雙向同時斷電，因此影響列車調度並造成延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

一名搭乘該列車的旅客在PTT發文表示，他就坐在833這班列車上，過了桃園不久第一次感覺高鐵煞車的後座力，現在停在新竹附近隧道已過10分鐘了，聽廣播好像是桃園那邊電車線有異物纏繞，引發網友熱議，「後面的車次全部都被影響了」、「聽說是氣球纏繞」、「居然這麼多同車苦主」、「只是要坐到桃園而已，好遠的距離」。

(中時新聞網)