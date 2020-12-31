大湖鄉公所照常舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，備妥防疫物資，呼籲民眾穿著保暖、戴口罩，確認無身體不適再來參加，全程參與活動者可獲得2021年國旗圍巾1條。（巫靜婷攝）

因應防疫升級，全台各縣市舉辦跨年晚會、元旦升旗典禮態度不一，苗栗縣政府宣布正常舉辦元旦升旗典禮，山線唯一舉辦元旦升旗暨健走活動的大湖鄉，也表示加強入口防疫措施，活動照常舉行，僅海線的後龍鎮公所31日緊急宣布取消元旦升旗暨健走活動，呼籲民眾減少集會活動及出入公共場合。

台灣近日傳出本土病例又出現首例變種病毒株，使得中央流行疫情中心宣布防疫升級，總統府雖照常舉辦元旦升旗典禮，卻取消民眾進場觀禮，並呼籲民眾觀看線上直播。苗栗縣對於辦不辦元旦升旗典禮，縣府與鄉鎮市有不同作法，縣府與大湖鄉宣布加強防疫措施正常舉辦，後龍鎮則宣布取消。

位於海線的後龍鎮原定舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，今日上午卻緊急喊卡，鎮長朱秋隆表示，防疫升級及強烈寒流來襲，顧及鄉親的身體健康及生命安全，審慎評估後決定取消活動，不過已經報名者仍可於1月4日至1月29日到鎮公所領取「希望瓜口罩」，網路報名者也能檢附回郵信封到鎮公所索取。

大湖鄉公所主辦山線唯一1場元旦升旗典禮暨健走活動則正常舉辦，大湖鄉長胡娘妹表示，鄉公所已備妥防疫物資，會在活動入口設站檢查民眾是否戴口罩，並量額溫確認是否發燒，噴灑消毒液於民眾雙手，均合格才會放行，也呼籲民眾若身體不舒服請盡早就醫，勿參加集會活動。

大湖鄉長胡娘妹表示，公所舉辦元旦升旗活動邁入第3年，以往鄉親要感受過年氣氛得遠赴苗栗縣政府，時間很早、路途也遙遠，經過代表建議自己辦，鄰近的獅潭汶水老街、泰安豆腐街及露營區遊客，有民眾表示參加意願，活動辦於戶外，除了宣導保暖，也對防疫工作有信心。

大湖鄉公所照常舉辦2021年元旦升旗典禮暨健走活動，呼籲民眾務必戴口罩參加。圖為2020年元旦升旗典暨健走活動盛況。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所照常舉辦2021年元旦升旗典禮暨健走活動，呼籲民眾務必戴口罩參加。圖為2020年元旦升旗典暨健走活動盛況。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )