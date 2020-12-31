含萊克多巴胺美豬明天正式開放進口，知名連鎖店「鬍鬚張」使用西班牙豬卻貼上農委會核發的「臺灣豬證明標章」惹議，不少民眾質疑類似的黑數店家可能更多，農委會畜牧處長張經緯今(31)表示，明天起將分三階段稽查已核發的店家。

農委會畜牧處長張經緯表示，申請臺灣豬證明標章店家超過1萬家， 目前已核發的店家約7000多家，中央畜產會負責將會分三個階段進行稽查。第一階段為1月1日到1月3日，將針對400多家較可能使用進口肉品量的店家，例如使用滷豬腳、豬大腸、肝連肉、嘴邊肉等等。

第二階段為1月5日至1月15日，將針對3000多家菜市場肉攤稽查，而第三階段是1月18日至1月31日，將全面稽查剩餘店家。

稽查人力配置部分，雙北22人、高屏14人，宜蘭、花蓮、台東、台南桃園嘉義等共7人，不過會滾動式調整稽查人數。

張經偉指出，因為明天起就不是輔導試辦期，而且標章也是標示的一環，明天起若稽查到店家未全數使用國產豬肉，將收回店家標章或下架店內進口肉，情節嚴重者將通報衛福部食藥署。

但標章遭收回後業者沒進一步標示產地來源，將通報衛生單位再次稽查。

日前行政院秘書長李孟諺曾強調，明年元旦起(即明天)每個上班日都會以資訊看板的方式，於衛福部網站上公布當天台灣豬屠宰量、各國進口量，以及相關查驗結果等，未來也將依照赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5大措施確保進口肉品的安全，做到「政府把關，確保食安」。

據了解，由於元旦適逢連假，因此上述資訊將在下周一(4)才上架網站公布。

(中時 )