台北市長柯文哲31日宣布跨年晚會照常舉辦，入場管制人數上限由原本8萬人下修為4萬人，須量體溫、戴口罩、完成實名制後才能進入。Yahoo針對「台北市照辦跨年晚會，你認不認同？」進行網路民調，截至晚上7點為止，不認同北市照辦跨年晚會為63.9％，不過令人意外的是，也有36.1％網友表示贊成。

Yahoo進行網路民調問到「台北市照辦跨年晚會，你認不認同？」截至晚上7點為止，約有1740人投票。1112人(63.9％)不認同台北市照辦跨年晚會，不過也有628人(36.1％)表示贊成。

不認同的網友表示，醫療人員已經很辛苦了，何必再加重他們的負擔？不辦跨年是會少收錢嗎？還是不辦跨年會死？不要冒風險，萬一真的有感染。醫護體系資源夠嗎？並質疑柯文哲，挽救個人政治能量不是這樣搞的啦。其他網友也認為，「安全重於一切」、「沒辦又不會怎樣」、「破口不應開」。

認同的網友認為，就向萊豬一樣又沒人叫你吃..沒人請你去跨年也是一樣意思。而且指出，就是要跟陳時中唱反調，看不起只會躲地方首長，陳時中都敢讓英國包機回台，怕什麼？這就很奇怪，之前說甚麼都不讓大陸包機回台，這時候明知道有危險還是讓英國包機回台，果然還是去當牙醫吧。

(中時新聞網)