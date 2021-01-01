早年爆料出Rain和金泰希交往的韓國媒體《Dispatch》（簡稱D社）近年來砲火降低，但每年元旦必爆出的元旦情侶還是讓粉絲十分期待。今(1日)D社大爆料，指去年因《愛的迫降》頻傳假戲真做的玄彬、孫藝珍珍真的密戀中，兩人已交往8個多月，這回被拍到打高爾夫球約會，但當事人暫時未回應。

被封為韓國四大公共財的38歲玄彬過去曾認戀宋慧喬、姜素拉，也和河智苑、成宥利傳過緋聞，近年他和孫藝珍常合作，曾被拍到在美國超市約會，但當事人否認，強調只是巧遇，且和一大堆朋友在一起，相較之下孫藝珍的緋聞對象則不多，她曾在節目上透露，雖然因為拍戲常和帥哥相處，但工作結束後就不會聯繫，自然也沒有什麼火花。

玄彬、孫藝珍被拍到約會。（圖／取自《Dispatch》韓網）

據《Dispatch》報導，知情人透露，玄彬和孫藝珍先前拍《愛的迫降》時因為入戲有過感覺，但不明白是不是真感情，戲殺青後雙方繼續聯絡才確認了對彼此的思念和愛意，媒體拍到兩人私下一起打高爾夫球，雖工作繁忙，還是極力抽空約會，可見對這段關係的重視。

報導進一步表示，玄彬和孫藝珍都是1982年生，兩人從同事日久生情，如今已經交往8個多月，盼兩人戲外能修成正果，還提出《愛的迫降》中玄彬的台詞說：「（兩人相遇）不是偶然，而是命運」，而粉絲知道此事後，大多送上祝福，希望男神、女神戲外也甜蜜蜜，繼續好好交往下去。

(中時新聞網)