38歲港星徐子淇15年前閃嫁富二代李家誠，夫妻倆花8年時間就產下2子2女，徐子淇也因此身價暴漲，獲封「千億媳婦」稱號，鮮少放閃的她昨日罕見曬出和老公的出遊照，祝福大家新年快樂，保養得宜的體態十分驚人，絲毫看不出已經是4個孩子的媽。

徐子淇嫁入豪門後，為了維持豪門媳婦的好形象，在外都特別低調，也很少和老公公開放閃，就算有互動也只是點到為止，不會過於親密，2016年小倆口被民眾拍到在美國街頭熱吻，徐子淇發現對方會將照片轉賣給媒體，公開呼籲如果有拍到夫妻倆，下次直接賣給她，她會付更多錢，可見對隱私的注重程度。

徐子淇看不出已經是4個孩子的媽。（圖/翻攝自徐子淇IG）

因此在2020年結束前，徐子淇罕見在IG曬出甜蜜放閃照，讓網友們十分激動，只見她小鳥依人地依偎在老公懷裡，2人站在雪地中卻感覺十分溫暖，徐子淇身穿粉色滑雪衣，還綁起兩條辮子，一雙長腿十分吸睛，凍齡的外貌也讓網友都看傻眼。

徐子淇依偎在老公懷裡。(圖/翻攝自徐子淇IG)

徐子淇在文內寫下：「願你和你所愛的人，身體健康，多福多壽」，網友們也紛紛留言祝賀她，同時大讚她的凍齡外貌，直呼根本看不出年紀。

(中時新聞網)