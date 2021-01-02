元旦連假第二天，宜蘭地區又開始下雨，加上氣溫仍偏低，減少了遊客出門的興致，除熱門景點清水地熱公園湧入爆量遊客，其餘景點的遊客量並不大；在交通部份，國道五號南下、北上上午都相當順暢，即使是雪山隧道，時速也可維持在60至70公里之間，交通狀況相當良好。

根據坪林交控中心監測結果，今（2）日上午9點開始，行駛國五的車流量有增加趨勢，南下、北上的車流量差不多，但並未達到車多壅塞的程度，時速都可保持在60至70公里之間；但為了因應北返車潮，今天與明天的北上車道從下午2點起至晚間9點將實施3人以上高乘載管制。

元旦連假第二天，蘇花路廊、蘇花改並未湧現龐大車潮，行車狀況良好 。（四工處行控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

在蘇花路廊的交通部分，四區工程處行控中心表示，南下、北上都沒有湧現車潮，交通狀況十分理想，但明天是連假最後一天，預估從上午10點之後會出現一波較大的北返車潮，不過因為這兩天南下花東的車流量大約在2萬輛上下，車輛數不算大，除了有人已提前北返，再加上部分車輛可能會走南迴公路返家，因此應該不至於會出現大壅塞車的問題，但仍呼籲大家盡可能避開易壅塞的時段，才能開得輕鬆又省時。

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