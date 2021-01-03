41歲女星陳喬恩近年把演藝重心轉移大陸，和小9歲大馬富二代男友曾偉昌（Alan）也感情甜蜜，可以說是事業愛情兩得意，日前她和男友在路上撿到1千元，立刻發揮愛心透露會將錢捐給流浪動物協會，然而這卻恐犯侵占遺失物罪，今日經紀人也連忙出面滅火。

陳喬恩和曾偉昌2日看完演唱會在回家途中撿到1千元，曾偉昌立刻錄下全程發限時動態並表示「Who is Lucky Girl」(誰是這位幸運女孩)，而陳喬恩也開心透露，會將錢捐去幫助流浪動物，「我們會去做善事，迴向給掉錢的人」，然而此舉卻很可能會犯了侵占遺失物罪。

陳喬恩透露會將錢捐出去。(圖/翻攝自陳喬恩IG)

根據法律規定，「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金」，陳喬恩未經過失主同意就將錢捐出去恐會觸法，對此，她的經紀人也回應，陳喬恩是出於善意，再加上不知道有這條法律。

經紀人指出，陳喬恩原本就有捐款給流浪動物相關機構的習慣，本來想說撿到1千元可以幫狗狗加菜，沒想到竟會觸法，陳喬恩收工後也會將這些錢交給附近警局，並拍片說明自己做了錯誤示範。

(中時新聞網)