中職新軍味全龍隊今年將升上一軍，繼球員擴編戰力後，啦啦隊也擴大陣容。由百人海選中脫穎而出的各路好手，在經歷3階段的激烈徵選後，球團今（4）日正式公布獲選名單，分別有馬妹、小映、小螞蟻等9位新血加入，將共同帶領球迷一起應援，成為場上龍將們最有力的後盾。

味全龍球團指出，這次從近百人海選脫穎而出進入決選的15位參賽者各具特色，有舞蹈老師、瑜珈教練、喜劇演員、兒童節目主持人、舞蹈隊國手，還有DJ、準空服員，以及電腦繪圖師勇敢逐夢，也有具備職棒啦啦隊經驗的熟面孔。決選內容包含自我介紹、指定曲目考試、應援曲抽考及才藝表演，佔總成績85％，加上球迷網路投票佔總成績15％，兩者合計選出最終錄取者。

當選名單有馬妹、小映、小螞蟻、Chris、Choco、Ruby、LIKE、拉拉、芮尼，共計9人。日前的決選現場上，許多人都在指定曲目中融入自己的表演特色或專長，例如Choco直接即興帶來一段味全龍新兵吳東融的應援舞蹈；LIKE以HIP HOP加New Jazz的混合舞風high翻全場，小映則帶來一段Rap演出，拉拉則是上演一段人體Mixer，技驚四座。此外，本次決選也有男生參加，小螞蟻就以生動的應援與表情，擄獲評審們不少笑容。

味全龍啦啦隊由勛雞隊長領軍，原本已有梔梔、心璇、星岑、米奇、采依、君白、KIKI、軒軒共9位成員，並曾在去年二軍例行賽、二軍冠軍賽、以及先前的冬季聯盟比賽登場應援。味全龍球團表示，原本成員新球季皆會續留，加入9位成員後，團隊擴大至18人；他們跟球員一樣，2月初將展開春訓，在啦啦隊教練Amis的指導下，和球員們共同迎接一軍戰場，帶領龍迷們找回曾經的熱血與感動。

(中時 )