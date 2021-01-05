美豬正式開放進口，為了讓消費者安心食用，店家必須標明肉品來源，不過有消費者在臉書檢舉，新北一家知名平價麻辣鍋店竟要求，若要點台灣豬需加價30元，遭顧客怒批根本是在欺負台灣人。新北消保官經查後表示，店家並無藉機漲價，也要求業者應揭露資訊。

該名消費者在臉書反映，該店部分品項若要選擇台灣豬需要加價30或40元，2人分享鍋則要加價60元，他氣憤在店家粉專留下負評，並留言「豬肉立即漲30元是要欺負台灣人嗎？明明很好吃很喜歡的店，為什麼要佔人便宜呢？」

新北一家知名平價麻辣鍋店遭消費者檢舉，若要點台灣豬需加價30元，挨批根本是在欺負台灣人。(圖/截自臉書)

《ETtoday新聞雲》報導，新北市主任消保官表示，店家並無聯合漲價情形，只是新增三個含有國產豬的品項，原品項皆無漲價，民眾可以自行選擇，也要求業者應充分揭露資訊。本報致電「雲鼎阿二麻辣食堂」幸福店時無人接聽，目前尚未得到回應。

新北板橋一家燒臘店日前宣告，豬肉類便當調漲10元引發民怨，不過消保官初步查無不法事證，將繼續留意民眾檢舉情資。針對近日國產豬肉價格上漲議題，農委會主委陳吉仲昨日表示，依據過去5年的拍賣市場價格來看，國內毛豬每公斤均價都在65到80元之間波動，現在的波動在合理範圍內，整個豬肉的供給非常穩定，價格在每公斤70幾元的水準，消費者絕對可以負擔得起。

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(中時新聞網)