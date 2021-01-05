台東火車站日前進行的「火車站門戶景觀道路工程」，其中畫設2米寬的停車格，被民眾在臉書社團上爆料「這是給電線桿停的嗎？」；其中不少停車格讓民眾抱怨這要怎麼停。（蔡旻妤攝）

2021. 1. 5 台東縣：▲台東火車站日前進行的「火車站門戶景觀道路工程」，其中畫設2米寬的停車格，被民眾在臉書社團上爆料「這是給電線桿停的嗎？」；其中不少停車格讓民眾抱怨這要怎麼停。（蔡旻妤攝）

台東火車站日前進行的「火車站門戶景觀道路工程」，其中畫設2米寬的停車格，被民眾在臉書社團上爆料「這是給電線桿停的嗎？」；最誇張的是電線桿也在停車格中。對此，台東縣府建設處回應，在雙向車道不夠寬的情形下，才將排水溝算入停車空間，等台電將電線桿拔除後會再進行改善。

「晚上散步逛逛，這些停車位是畫來哈囉的嗎？（意指在搞什麼）」照片中1輛白色轎車明明已經停妥在路邊停車位，竟然有兩車輪還超出車格。「你停給我看」民眾指出，新站一街的停車位空間根本無法停放，引發網友紛紛留言「停一半算半價嗎」、「電線桿專用停車格」、「你誤會了，這是機車格」，更有網友幽默表示，過年到了，那是曬鹹菜曬蘿蔔的格子。

居民擔心這樣停車，會不會讓路過的車子撞上他的愛車？令人嘖嘖稱奇的是，有些停車格內有電線桿、路燈、甚至舊衣回收箱等，民眾大嘆「這要怎麼停啦！」。

對此，建設處長許瑞貴回應，該路段非收費停車位，一般車輛寬度約1.6米，該車格亦符合2米寬的最低限制，縣內道路往往也將排水溝路面納入停車空間，他說工程尚未驗收，並想藉此順道為民服務，畫出車格以避免車輛亂停造成交通紊亂，也採納民眾意見，將有電線桿的車格移除作為改善，盼提供民眾更舒適安全之用路空間。

(中時 )