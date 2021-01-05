因為辱罵外送員「是不是沒被打過」、「毛長齊再來講話」，台中北屯區的富王鴨肉店遭全民圍剿。（圖／翻攝自爆怨公社）

富王鴨肉店5日仍大門深鎖未對外營業。（馮惠宜攝）

台中富王鴨肉店因辱罵外送員引起公憤，讓「毛長齊」風波在網路上燒不停，其中最讓鄉民憤怒的，就是鴨肉店新成立的粉專發文內容，半開玩笑的道歉說法讓網友不能接受。也因此，不少人開始懷疑此粉專是否為反串？對此，該粉專不正面回覆，僅表示，「反正鄉民愛看湊熱鬧，當我反串就好！」

因為辱罵外送員「是不是沒被打過」、「毛長齊再來講話」，台中北屯區的富王鴨肉店遭全民圍剿，不但一夕之間粉專、Google評論被灌爆，店面生意也被迫停休。不過這幾天網路上也出現許多「富王鴨肉」的新粉專，多為網友故意成立的反串性質帳號，其中擁有1900多人追蹤的「新富王鴨肉專賣店」頻頻發文，讓許多網友好奇它的真實性。

鬧出「毛長齊」爭議後，粉專「新富王鴨肉專賣店」每隔幾小時就發文，從一開始不願道歉的態度，到後來慢慢放軟。不過，今日該粉專卻貼出一張「黑白鴨照」的道歉文，遭轟完全沒有誠意；另外還說要推買一送一活動，但被民眾發現店面依舊沒營業。

根據《三立新聞》報導，記者實際私訊詢問該粉專是否為當事店家？粉專起初抱怨，「炮火連天全是謾罵，解釋了會比較好嗎？不會。」更大吐苦水說媒體斷章取義報導，再辯解都沒有用。「你們訪問過外送妹妹來過幾次嗎？有沒有問過她的態度？」記者再追問粉專是否為真，粉專依舊賣關子表示「我沒說喔！反正鄉民就愛湊熱鬧，當我反串的就好！」

鴨肉店新成立的粉專發文內容，半開玩笑的道歉說法讓網友不能接受。不少人開始懷疑此粉專是否為反串？（摘自臉書粉專）

鴨肉店新成立的粉專發文內容，半開玩笑的道歉說法讓網友不能接受。不少人開始懷疑此粉專是否為反串？（摘自臉書粉專）

(中時新聞網)