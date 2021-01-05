張婦貼出施男在自家醫美診所整形前後的照片佐證，他根本沒資格當鴨。（翻攝自張婦臉書／袁庭堯高雄傳真）

涉嫌洗劫貴婦乾媽3000萬元的施姓男子5日遭高雄地院羈押禁，自爆是「鴨王」（男公關）還被貴婦月花3、50萬元包養。貴婦氣得在臉書錄影片反批「包養可以找帥一點的，為什麼要給一個『虱目魚頭』錢啊」。

檢警3日晚間在施男前鎮區住處查獲可疑現金1200多萬元，另查出施男曾持7公斤金條到高雄某銀樓要求熔成1大塊，還當場付100萬元「訂金」、表示要另購黃金。警方比對銀樓的金條，跟貴婦遭竊的金條編號相同，立即查扣。

施男警詢時全盤否認犯案，強調檢警搜出的錢財都是他所有，都是從大陸及柬埔寨等地賺來的。

張姓貴婦去年5月收留施男住家中，沒想到施男去年12月下旬利用她外出前往花蓮時，竊取手表、鑽戒、外幣、黃金、飾品總值約3000萬元的財物。

張婦豪宅監視器清楚錄下，施男由母親、另1男子開車接應、幫忙載東西離去。檢警事後調查，初步釐清施男母親不知情，但目前已鎖定2名在逃共犯，其中一名就是當天開車載施男拖行李箱離去的的張婦乾弟弟，全案仍要深入追查。

張婦不爽施男爆料，氣得在臉書發文痛批「長那樣怎麼當鴨啦」，還貼出施男在自家醫美診所整形前後的照片佐證。張婦還踢爆施男根本不是「鴨」，只是一個調酒師，與她初識時相當親和「無害」，沒想到引狼入室。

張婦還在臉書拍影片澄清，強調連日來好友紛紛「送錢」要資助她的損失，但她一律回絕，強調自己「還可以過」。

「我要包養可以找帥一點的，為什麼要給一個『虱目魚頭』錢啊？」張婦也極力否認自己包養施男，也從未給過施男一毛錢，反倒是施男會送她項鍊衣服，兩人出去吃飯也都是互請。張婦還說，自己的家中也收留過不少男男女女，不乏離婚、被家暴的朋友。此次事件後，會好好檢討自己。

(中時 )