假如這項爆料屬實，想必勇士明星後衛柯瑞內心勢必不太舒服！根據《The Athletic》記者阿米克7日爆料，在過去幾年期間，拓荒者後衛利拉德一直催促球隊高層趕緊從勇士交易「追夢」卓雷蒙格林，藉以真正補強拓荒者整體陣容。

並非只有阿米克爆出這個交易謠言，《Yahoo Sports》權威記者海恩斯也曾放話，假如卓雷蒙格林本季傷癒復出後，勇士戰績仍無提升跡象，很有可能會被勇士擺上交易檯面，目前聯盟至少有一支球隊樂見這種情況出現，說的就是拓荒者。

就算卓雷蒙格林在場上的數據並不耀眼，但他在場上或場外，都會用不同方式影響球隊更加進步或成長，甚至利用一些場上小動作或言語激勵隊友，反觀拓荒者近年雖都闖進季後賽，卻始終無法闖進西區決賽，確實少了像是格林這樣的球員。

目前拓荒者小前鋒位置由柯文頓出任先發，「甜瓜」安東尼擔任主要替補，兩人在進攻上雖無問題，卻在防守端很有問題，假如拓荒者可從勇士那邊挖來卓雷蒙格林，確實可以提升防守，且在進攻上扮演稱職的組織者，難怪利拉德會這麼做。

(中時 )