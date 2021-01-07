華視總經理莊豐嘉回應郭建宏指控。（華視提供）

華視總經理莊豐嘉7日親上火線，回應映畫董事長郭建宏6日揭發華視節目招標黑幕一事，莊豐嘉提出華視對此事的因應之道：「廢標、重懲及移送法辦。」他感謝郭建宏公開此事讓華視有機會做整頓，針對此事將廢標並重新招標，「郭董提的一些資料事實算明確，評選還沒結束，業者跟評審通訊，澄清一點是他們主動來問，但不管是誰主動、被動都是不可以的，裡面內容也涉及問題，雖然評審有解釋，但引人遐想，所以廢標是一個方向」。

莊豐嘉提及該標目前得標主有自己的權利，華視不是惡意棄標，已製作的成本都可再討論，「第二個要重懲，這個標案主持人是特助劉桂蘭，她已自行處分，郭老闆講說特殊分數要討論，不是兩個案件，是四個案件再討論，後來評審討論說不影響，這點符合流程，特助為何要自行處分？第一引起爭議，第二則是精緻劇集，這部分處置有一點瑕疵，有評審先離席到底是否算分數，後來查了法規，照理說不要列入計分就好，但這也不是她一人決定，聽完這點瑕疵，她覺得有愧自行處分，但懲處不是只有一人，還有相關法務、採購人員。」他認為當場法務跟採購人員都沒有提醒，這部分也需要懲處。

莊豐嘉表示：「洩密是第三件事情，移送法辦，刑法有對採購法保密的規範，它適用三種對象：政府機關；非公務人員的評審也適用標準，我們同仁不是公務人員但適用；第三個是廠商，例如怎麼知道分數，我們公告不會有這種東西。」他強調移送法辦的會是華視人員，但映畫或許會協助調查。他感謝郭建宏的揭發，但也吐露擔心調查之後，若映畫配合調查確有瑕疵，或許會成為政府標案的黑名單。

郭建宏7日受訪正面反擊，「我一點都不擔心，是人家看不下去傳到我耳朵，走法律最好，我想表達只有這幾句：沒有公正，何有道理？權力的傲慢造就環境的腐化，今天所有的標案構成，是不是違法了？是吧，違法當中不做檢討，就是代表態度傲慢，我們只求公平競爭。」他認為華視的「抓內鬼」舉動，就是不做檢討，重新招標更是浪費社會資源，至於映畫未來是否參與，他坦言：「我要再想，後續還不知道，我已經這個歲數了，現在只希望映畫可以更好。」

郭建宏控華視黑箱。（資料照片）

(中時 )