已故漫畫大師鄭問以水墨漫畫廣為人知，更被日本漫畫界封為「亞洲至寶」，離世數年，對台灣漫畫界仍有深遠影響力。繼去年《刺客列傳》售出法國版權、傳記紀錄片上映後，鄭問迷今年再迎喜訊，就是鄭問出道作《戰士黑豹》將重新出版，並於1月底登場的台北國際書展首賣。

鄭問工作室負責人、鄭問長子鄭植羽透過臉書表示，《戰士黑豹》是鄭問第一部連載的漫畫，相信對大家而言，有格外重要的意義，「由於重視各位朋友的心意，我們特別於2020年祭拜鄭問老師的日子，懷抱尊敬虔誠的心，向老師請願得到了首肯。」

本名為鄭進文的鄭問，2017年逝世，享年58歲。因參加本報舉辦的全國漫畫大擂台比賽，而在漫畫界嶄露頭角。1983年在《時報周刊》開始連載首部漫畫作品《戰士黑豹》。其他廣為人知的作品包含《阿鼻劍》、《深邃美麗的亞細亞》及《東周英雄傳》等作。1991年曾以《東周英雄傳》獲日本漫畫家協會獎優秀賞，更是首位在台灣故宮展出作品的漫畫家。

《戰士黑豹》是科幻漫畫，描述戰士黑豹與女王等正義之士，如何對抗來自宇宙間的黑暗力量。最初連載時，鄭問僅25歲。鄭問傳記紀錄片《千年一問》監製王師表示，鄭問弟子曾在片中受訪時提及，鄭問長期一直覺得《戰士黑豹》是不成熟的作品，「甚至開玩笑說，看過的人都要滅口。」

王師也是促成鄭問出道作再版的關鍵人物。他表示，就藝術家生平來說，第一部作品就像是藝術家的創作起點，「如果你要認識一位藝術家，每一部作品都不能錯過。對鄭問作品完整性、認識鄭問創作原貌都很重要。」

紀錄片製作期間，王師向鄭問牌位擲筊，詢問《戰士黑豹》再版可能。第1次擲筊是在午飯前，笑筊。鄭問遺孀笑稱，鄭問還沒吃飯，心情不好。午飯後再擲，即迎來聖筊。這一擲，也讓這部於1984年結束連載的作品重見天日。

(中時 )