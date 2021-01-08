本周在美國新紓困法案過關在望、OPEC(石油輸出國組織)增產幅度低於預期、沙烏地阿拉伯宣布減產等因素帶動下，3大國際原油價格都重新突破50美元。依中油油價公式估計，下周汽、柴油將是連7週上漲，幅度0.5元；95無鉛汽油會以26.2元，重新突破26元大關，觸及10個月以來新高。

美國國會正式確認總統選舉結果，加上民主黨在喬治亞州參議員複選變天，拉下2名尋求連任共和黨籍議員，達成掌握參議院、完全執政目標，外界預期聯邦政府將會擴大財政支出刺激經濟，讓原油應聲上揚；OPEC不急於增產，沙烏地阿拉伯承諾再減產每日100萬桶也進一步刺激疫情期間低迷油價。

3大原油本周都突破每桶50美元關卡，北海布蘭特原油每桶53.84美元、杜拜原油54.3美元、西德州原油50.6美元。

中油7D3B指標油價昨天(7日)是52.72美元，較上週50.91美元，上漲1.81美元；新台幣兌美元匯率 28.416元，則較上週28.514升值0.098。依中油油價公式估計，下周汽柴油每公升上漲0.5元。而原本亞洲鄰國油價較低的額外凍漲條件，也因近期韓國油價較高無法實施。

調幅若如預期，11日凌晨0時起每公升92無鉛汽油為24.7元、95無鉛汽油26.2元、98無鉛28.2元、超級柴油22.3元。唯實際油價，仍以中油周(10)日公布為準。

(中時新聞網)