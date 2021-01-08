不少民眾喜歡在冬天泡澡，並在浴缸中加入入浴球，增添香氛。一名男子表示，將入浴球丟入浴缸後，整缸水瞬間染紅，令他嚇壞，而網友看到這幕後紛紛笑稱「我以為發生命案了」。

原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享3張照片，只見一顆拳頭大紫色的入浴球，放的浴缸後，本無色的水漸漸地被染紅，直至整個入浴球慢慢融化後，整缸水呈現鮮紅色，乍看之下非常地驚人，原PO無奈地表示「淘Ｘ買的」。

原PO分享最初丟浴缸的樣子。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

浴缸染紅的真相其實是入浴球。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光，短短一個晚上累積1.5萬人按讚及2千多則留言，其中不少女網友表示「我親戚來上廁所也這樣」、「這個月流太多了」、「這是月事球吧」、「是不是那個來」、「這是月經來的血水和血塊」、「就跟你說生理期來不能泡溫泉」、「感覺隔著螢幕都有血腥味」。

其他人第一時間則是感到驚嚇，「我剛開始以為我看到什麼命案現場」、「兇殺案？」、「如果躺在裡面根本命案現場無誤」，更有人直言買淘X的東西，真的要看東西，「你確定你買的的不是整人玩具？」

(中時新聞網)