不少民眾喜歡在冬天泡澡，並在浴缸中加入入浴球，增添香氛。一名男子表示，將入浴球丟入浴缸後，整缸水瞬間染紅，令他嚇壞，而網友看到這幕後紛紛笑稱「我以為發生命案了」。
原PO昨（7）日於臉書社團《爆廢公社公開版》分享3張照片，只見一顆拳頭大紫色的入浴球，放的浴缸後，本無色的水漸漸地被染紅，直至整個入浴球慢慢融化後，整缸水呈現鮮紅色，乍看之下非常地驚人，原PO無奈地表示「淘Ｘ買的」。
貼文曝光，短短一個晚上累積1.5萬人按讚及2千多則留言，其中不少女網友表示「我親戚來上廁所也這樣」、「這個月流太多了」、「這是月事球吧」、「是不是那個來」、「這是月經來的血水和血塊」、「就跟你說生理期來不能泡溫泉」、「感覺隔著螢幕都有血腥味」。
其他人第一時間則是感到驚嚇，「我剛開始以為我看到什麼命案現場」、「兇殺案？」、「如果躺在裡面根本命案現場無誤」，更有人直言買淘X的東西，真的要看東西，「你確定你買的的不是整人玩具？」
文章來源：原文出處於此
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。